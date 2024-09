Varazze, il Comune: “Tari in diminuzione e agevolazioni alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande”

Varazze. Saranno recapitati nei prossimi giorni agli utenti di Varazze gli avvisi Tari 2024, tributo destinato a finanziare e quindi a coprire, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti oltre ad ulteriori servizi associati.

“Le tariffe delle utenze non domestiche per l’anno 2024 sono tutte in diminuzione ed in aggiunta, sempre per il 2024, l’amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, ha stanziato la somma di 140.000 euro a sostegno delle utenze legate alla somministrazione di alimenti e bevande, una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 100%, azzerando questa componente nel suo totale – interviene l’assessore ai tributi Laura Manna – questo per dare anche un sostegno diretto a quelle attività che hanno una tariffa Tari ben maggiore rispetto alle altre e che hanno subìto in questi anni forti aumenti dei costi delle utenze. Per le abitazioni, invece, le tariffe sono rimaste pressoché invariate, prosegue l’assessore Manna, anche per gli utenti non residenti, con una leggera oscillazione in diminuzione o in aumento a seconda delle singole casistiche ed in relazione anche alle riduzioni applicate lo scorso anno”.

» leggi tutto su www.ivg.it