Viabilità, da domenica 29 settembre chiude di notte il sottopasso di via Bobbio

Genova. Amt Genova informa che a seguito dell’interdizione al transito veicolare del sottopasso tra via Bobbio e via Piacenza, causa lavori stradali, a partire da domenica 29 settembre e fino a cessate esigenze, tutte le sere dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del giorno successivo, le linee 13, 14, 34, 634, N1 e 715 modificano il percorso come di seguito indicato:

Direzione monte

i bus, giunti in via Bobbio, svoltano sul ponte Campanella e proseguono per via Lungobisagno Istria, ponte Monteverde e via Piacenza dove riprendono regolare percorso

» leggi tutto su www.genova24.it