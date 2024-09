Viaggio all’interno della nuova Torre Piloti: “Così resisterà al vento e ai terremoti”

Genova. Vista da sotto fa un po’ di impressione e ci si chiede come possa essere stabile una struttura che appare così leggera, esile, quasi trasparente. In realtà la nuova Torre Piloti, posta davanti al padiglione Jean Nouvel nel Waterfront di Levante, non solo è composta da 400 tonnellate di acciaio, ma è dotata di una tecnologia avanzatissima che le permette di resistere al vento e ai terremoti come i grattacieli dei Paesi asiatici. L’interno dell’edificio è stato svelato oggi durante una visita istituzionale del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ma entrerà davvero in funzione nei primi mesi del 2025, una volta che saranno trasferite tutte le strumentazioni tecnologiche necessarie.

“La torre è in una posizione ottimale – spiega Danilo Fabricatore Irace, capo dei piloti di Genova -. Si vede tutto il porto e con un buon binocolo possiamo monitorare anche gli accessi di Multedo e Pra’. È vero, si poteva forse studiare una migliore posizione, ma questa credo sia buona”. Le previsioni indicano gennaio 2025 per l’inaugurazione vera e propria: “Mi sembra un po’ ottimistico – frena Fabricatore Irace – forse ci vorrà qualche mese in più”.

