WhyBio, “Munta e China” e Asinollerfest: ecco cosa fare nel weekend

Savona. Sarà un weekend ricco di appuntamenti da non perdere, a partire dall’edizione speciale di WhyBio per il decimo anniversario dell’evento, all’edizione straordinaria della marcia non competitiva “Munta e China” a Rialto, dalla Festa d’Autunno con animali, trattori e tanto altro divertimento per grandi e piccini ad Albenga, fino alle Giornate Europee del Patrimonio ad Altare, per finire con il Parco Natura di Pietra Ligure e l’appuntamento “Asinollerfest”.

Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

» leggi tutto su www.ivg.it