A Bagnone la prima volta di “Verdi Parole”, il festival di lettura nella natura

Il 5 e 6 ottobre i borghi e i boschi del bagnonese ospiteranno il primo Festival “Verdi Parole”, dedicato alla Letteratura Verde, organizzato dal Comune di Bagnone con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, in collaborazione con l’Associazione di Turismo Responsabile “Farfalle in cammino”. L’amministrazione comunale inaugura con questa iniziativa l’attività della biblioteca “verde”, servizio che verrà attivato nella nuova sede bagnonese in corso di realizzazione. Un emozionante fine settimana d’autunno ricco di presentazioni di libri, incontri culturali, cooking class ed attività gratuite dedicate alla natura e all’ambiente che si svolgeranno tra le frazioni di Treschietto e Iera e presso l’Ostello “La Stele” a Treschietto.

Al Festival saranno presenti autori, artisti, attori, divulgatori scientifici per promuovere la lettura e le tematiche attinenti l’ambiente, la natura, la flora e la fauna a pubblici di tutte le età. Tante anche le attività organizzate per le famiglie con letture animate, mostre ed escursioni nei boschi del Parco Naturale e Culturale della Valle del Bagnone e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano: presentazioni di libri, con autori editi da Tarka, Editoriale Scienza e dalla Gazzetta di Parma, spettacoli ed escursioni tra sentieri e boschi, ma anche attività ludico-didattiche, come la cooking class di Torta d’Erbi, e mostre di arte e natura allestite negli spazi dell’Ostello “La Stele” di Treschietto. È già possibile consultare il programma completo sul sito www.farfalleincammino.org.

