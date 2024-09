A Cassego la cinquantesima volta per la “Castagnata delle famiglie”

Se ti piacciono le castagne e la compagnia, e vuoi anche una ricarica spirituale, non perderti la “50a Castagnata delle famiglie” che si terrà a Cassego nella “Casa San Pio X” il 12 e 13 ottobre. È un evento organizzato dall’ufficio pastorale famiglia diocesana che quest’anno compie 50 anni. Sarà possibile raccogliere le castagne nel bosco, riflettere sul messaggio di papa Francesco per l’indizione dell’”Anno Santo”, divertirsi con altre famiglie, fare una passeggiata, pregare e gustare castagne e frittelle. E’ possibile partecipare anche solo per una giornata, basta comunicarlo visto che la prenotazione è obbligatoria. Per le informazioni e iscrizioni chiama il num 3515042844 oppure invia un mail a info@pastoralefamigliasp.it.

Programma

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com