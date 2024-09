Alla Sala Avis il progetto di una rete fra amministratori cattolici: “Una nuova forma di promozione della partecipazione attiva alla politica”

Riceviamo da Paolo Bufano per l’associazione “I Popolari”

Molto interessante l’incontro organizzato ieri sera alla Sala Avis del Favaro dall’Associazione ‘I Popolari’ al Favaro con Francesco Russo, promotore di una rete nazionale fra amministratori locali concepita nello scorso luglio a margine della Settimana Sociale dei Cattolici italiani di Trieste per alimentare dei valori di solidarietà e di coesione sociale, di inclusione, di cura del Creato ma anche di quelli di tutela della vita e di valorizzazione dei corpi intermedi la politica e le esperienze amministrative che si dimostrino aperte al loro contributo in ogni comunità del Paese.

La stagione di un ‘partito cattolico’ – ha premesso l’ospite dialogando con Nicola Carozza, delegato diocesano a Trieste – è da tempo esaurita ed irripetibile. Dunque la scommessa a cui sono chiamati i credenti impegnati nel servizio delle loro comunità in politica e nell’amministrazione locale è quella di impegnare i propri talenti per rispondere alla domanda di partecipazione autentica, di ascolto, di responsabilità e di dialogo che si leva dai giovani in cerca di una prospettiva ma anche di un impegno, dalle periferie, da chi è deluso dalla politica e manifesta questa delusione nell’astensionismo.

Al riparo da ogni inclinazione per l’autoritarismo e dalle scorciatoie del sovranismo.

Occorre risalire, dopo la missione degasperiana di ricostruzione dell’Italia e dopo l’intuizione morotea del dialogo fra i diversi riformismi, allo spirito delle origini con il quale – un secolo fa – Sturzo concepì per la prima volta un impegno organizzato dei Cattolici in politica che nascesse ‘dal basso’, dalle prime esperienze di cooperazione, di sindacalismo, dalle casse rurali e dal riscatto e dal protagonismo dei ceti più disagiati.

Un impegno da assumere liberamente ed insieme, non immaginando anacronisticanente un partitello cattolico identitario e minoritario ma cogliendo le opportunità che una politica organizzata ma debole offre a chi è portatore di un messaggio forte che sia con essa compatibile.

E a farlo rinnovando i legami con l’associazionismo ed il volontariato cattolico ancora vitali, rimuovendo finalmente – oggi che si può farlo, sulla scorta del messaggio bergogliano – lo storico diaframma fra la sfera del ‘prepolitico’ e quella del ‘politico’.

La nuova ‘rete’ fra gli amministratori cattolici approfondirà i temi di interesse per le comunità locali, organizzerà strumenti di formazione diffusa, si sforzerà di avvicinare alla politica le generazioni più giovani per le quali essa risulta lontana e spesso incomprensibile proprio perchè ‘senza anima’.

E per il mese di novembre è già in programma una grande convention nazionale per un importante confronto fra tutti sulle iniziative da assumere.

L’incontro è stato introdotto da Egidio Banti e gli aderenti all’associazione ‘I Popolari’ presenti all’incontro – fra i quali diversi sindaci in carica – hanno manifestato il comune proposito di connettersi a questa nuova forma di promozione della partecipazione attiva alla politica che fa salva l’eventuale opzione partitica di ciascuno.

Fra i diversi interventi è stata data lettura di un messaggio di saluto e di adesione di Andrea Orlando, impossibilitato a presenziare di persona, che ha sottolineato “il patrimonio valoriale dei Cattolici, che spesso li colloca in maniera dialettica così contribuendo a far maturare posizioni meno assertive e con un elemento dubitativo che in democrazia è indispensabile, sulla guerra ma anche sulla difesa dell’ambiente, sulla sostenibilità, sul lavoro, sulla lotta alle diseguaglianze, sull’accoglienza e l’integrazione, sull’avanzamento dei diritti”.

“Si possono avere anche opinioni divergenti rispetto ad alcune tematiche” – ha sottolineato Orlando – “ma non vi è alcun dubbio che in questa stagione anche le radici del filone di pensiero cattolico – che ha contribuito decisivamente a scrivere la nostra Carta Costituzionale – possono trovare nuova linfa e nuovo slancio”.

Per l’associazione ‘I Popolari’

Paolo Bufano

