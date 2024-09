Calcio/ Nel deserto del Ferraris il Genoa resiste un tempo, poi la Juventus dilaga

Nel silenzio del Ferraris il Genoa resiste un tempo poi crolla: la Juventus passa 3-0 con la doppietta di Vlahovic e il gol di Conceicao. Gilardino lancia il giovane Ahanor sulla sinistra mentre in difesa riposo per Vogliacco e c’è De Winter. In mezzo esordio dal primo minuto per Miretti al posto di Thorsby.

Nel primo tempo da segnalare un tiro strozzato di Koopmainers al 17’ e un tiro-cross di Gonzalez smanacciato da Gollini a fine primo tempo. Da segnalare al 24’ l’infortunio per Badelj fermato da un problema muscolare: al suo posto Gilardino manda in campo Bohinen.

