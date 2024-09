Da Comunicazione Comune di Camogli

Si comunica alla cittadinanza che lunedì 30 settembre verrà interdetto al traffico il tratto di strada di via Mazzini dal bivio del Palazzo degli Angeli fino al tratto in prossimità dell’Asilo Umberto I, per sostituzione tratto di tubazione Iren. La viabilità sarà regolamentata da un senso unico alternato.

