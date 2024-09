“Canale Rossano ostruito, ogni volta che piove la strada si allaga. Quali soluzioni?”

“Da parte di Ferrovie e Comune della Spezia, sono in corso i lavori per la trasformazione e riqualificazione della stazione ferroviaria di Migliarina, ma ho avuto notizia che nell’esecuzione di questi lavori, in Via Lunigiana, nei pressi dei civici 339, 341 e seguenti, le Ferrovie hanno bucato il canale Rossano, da tempo tombato, ed è stata poi fatta una gettata di cemento, non accorgendosi provocare così un’ostruzione del canale. Di conseguenza, quando piove si determina l’allagamento di tutta la strada”. Lo rileva in un’interrogazione il consigliere comunale Andrea Montefiori. “Per affrontare il problema nell’immediato, Comune e Ferrovie hanno deciso di posizionare in loco un’idropompa – scrive ancora l’esponente dell’opposizione -. Agli abitanti dei civici interessati non è stata data alcuna notizia circa la risoluzione definitiva del problema, che non può essere quella adottata attualmente e nell’emergenza”. Il consigliere Pd si rivolge infine a primo cittadino Pierluigi Peracchieni chiedendo “se l’amministrazione sia informata compiutamente della situazione” e “quali soluzioni strutturali, e a carico di chi, siano state individuate per eliminare il problema ed i pesanti disagi patiti dai cittadini”.

