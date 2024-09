Chiavari: Cosplay, visto dagli appassionati di cartoni e fumetti

È stato inaugurata ieri la seconda edizione di ChiavariInCosplay, una tre giorni, da venerdì a domenica, interamente dedicata al variegato mondo della cultura pop: laboratori, mostre, concerti, contest a tema cartoni, fumetti, videogiochi. Il tutto nel centro di Chiavari, con tre piazze – Mazzini, Matteotti e Roma – collegate tra loro da un lunghissimo red carpet, degno di un festival del cinema, su cui dlmani sfileranno i cosplayers, le maschere ispirate a personaggi di cartoni e videogiochi. Andiamo a capire chi sono e cosa vengono a vedere gli amanti del cosplay.

In caruggio troviamo Gaia, Davide ed Emanuele, arrivati da Genova appositamente per assistere agli eventi di ChiavariInCosplay. Tutti e tre rigorosamente mascherati: Gaia da Finn di Adventure Time, cartone animato statunitense, Davide da SuperMario maker ed Emanuele da All for One di My Hero Academia. “Siamo un gruppo di amici cosplayers a cui piace andare alla fiere e sfilare”, spiega Emanuele. “Domani parteciperemo al contest, con i costumi di Sanji di One Piece e SuperMario”, annuncia Gaia.

» leggi tutto su www.levantenews.it