Chiavari: messa in sicurezza del Rupinaro; interviene il sindaco

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“La nostra amministrazione è sempre determinata nell’affrontare le questioni cruciali per la sicurezza dei cittadini – dichiara il sindaco – I lavori di messa in sicurezza del torrente Rupinaro sono già stati avviati e una parte d’argine in Corso Genova e’ quasi ultimata. Ogni progetto ha un iter burocratico preciso. Prima di poter spendere i fondi i progetti devono essere approvati. Purtroppo, sembra che qualche consigliere regionale si preoccupi dei problemi solo durante le elezioni senza conoscere le procedure in corso e la complessità amministrativa del percorso già intrapreso. Chi punta il dito lanciando slogan non fa il bene di nessuno. Noi crediamo in una politica fatta di impegno concreto, e non di chiacchiere sterili – continua il sindaco – Attualmente, il Comune sta portando avanti un programma di mitigazione del rischio idrogeologico senza precedenti, con opere che riguardano la sistemazione degli argini del Rupinaro, la realizzazione dello scolmatore e la ristrutturazione della rete fognaria compresi anche gli affluenti. Le opere sono suddivise in lotti e step definiti. Al momento è in corso la conferenza dei servizi per la sistemazione delle difese spondali tra la foce del Rupinaro e il ponte di via Castagnola. Non si ferma il nostro impegno per garantire la sicurezza dei chiavaresi”.



