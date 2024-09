Ciclismo/ L’inglese George Wood si aggiudica la Milano Rapallo

George Wood, Regno Unito, classe 202, si è aggiudicato la classica Milano-Rapallo, corsa riservata ai dilettanti, quasi sempre in procinto di passare tra i professionisti. Una corsa organizzata alla perfezione che ha però comportato eliminazione di posteggi, richiesto chiusure di strade in un fine settimana di sole e quindi affollato. Per gli organizzatori un successo, per il pubblico presente all’arrivo l’emozione che i ciclisti trasmettono nella loro fatica e dedizione.

Tra le autorità presenti l’assessore regionale Simona Ferro, l’onorevole Roberto Bagnasco, il sindaco Elisabetta Ricci.

