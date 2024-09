Due volte in Pronto soccorso in una nottata per le cadute in monopattino: spalla fratturata per un giovane

E’ finito due volte in una notte al Pronto soccorso della Spezia per una frattura alla spalla dovuta ad altrettante cadute in monopattino. Ad dover ricorrere alle cure ospedaliere è un 35enne. L’uomo è arrivato al Sant’Andrea con una spalla rotta dimesso una prima volta, già a notte fonda, dopo una prima rovinosa caduta verso le 4.30 del mattino è dovuto tornare in Via Mario Asso accompagnato da un’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia. Stando a quanto riferito, dopo una notte brava e qualche bicchiere di troppo, è risalito sul monopattino per percorrere Viale Italia però è caduto una seconda volta finendo sulla spalla già fratturata seriamente.

