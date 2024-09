Elezioni regionali, Bucci tende la mano a Italia Viva: “La porta è aperta senza condizioni”

Genova. Dopo l’uscita di Italia Viva dalla colazione di centrosinistra in Liguria, a seguito della rottura con il M5s di Giuseppe Conte, torna in ballo la partecipazione del partito di Matteo Renzi e Raffaella Paita alla corsa elettorale. Se tecnicamente le liste dei renziani sono escluse dalle urne – la presentazione delle liste è scaduta oggi – sul tavolo resta l’ eventuale appoggio politico del partito, già in essere a livello comunale per quanto riguarda l’attuale giunta genovese.

Su questo si è espresso oggi Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato per la lista di centrodestra, che di fatto ha teso la mano alla compagine renziana. Sulla possibilità di chiedere a Paita un supporto esterno, Bucci non si è fatto trovare incerto dai giornalisti durante il suo tour savonese: “Questa è una buona idea – ha commentato – Io ho un ottimo rapporto con lei e con i consiglieri di Italia Viva che sono con noi in maggioranza. Sono contento e orgoglioso che una parte sia con noi e spero che tutto il partito venga si unisca. La porta è aperta senza condizioni, senza Movimento Cinque Stelle, senza Conte, senza chiedere cose impossibili. Noi chiediamo che ci sia l’accordo sulle cose da fare. Paita mi ha molto aiutato in passato: molti progetti che stiamo realizzando sono stati finanziati quando lei era nella commissione infrastrutture al parlamento e sarei monto contento di continuare a lavorare con lei“.

