Elezioni regionali, ecco i candidati del M5s. Caso Fabio Tosi: “Si presenta con altra lista”

Genova. Scaduto il termine per il deposito delle liste, il M5s ha reso pubblica la lista completa e definitiva di tutti i suoi candidati per le prossime elezioni regionali previste il 27 e 28 ottobre divise per le quattro province liguri.

Tante le conferme e poche le sorprese rispetto a quanto anticipato già in queste settimane. Su Genova capolista è il coordinatore provinciale Stefano Giordano, vigile del fuoco e da anni impegnato i molteplici battaglie dei pentastellati in città. Insieme a lui Mirko Carissimo, conigliere municipale, Fabio Ceraudo, consigliere Comunale. Torna in lista anche Maria Tini, già eletta in Sala rossa nella scorsa legislatura comunale e Roberta Zanardi, candidata nelle ultime amministrative di Chiavari.

