Genoa, Ahanor: “Esordire a 16 anni emozione unica”

Genova. È entrato nella storia come il primo sedicenne nella storia del Genoa a esordire dal primo minuto. Honest Ahanor, classe 2008, ha disputato un buon primo tempo come esterno sinistro. “Un’emozione unica, specialmente con la maglia della squadra che indossi sin da bambino” racconta in sala stampa.

Ahanor, che ha un contratto fino al 2027. Ha sempre fatto parte della prima squadra in queste prime giornate di Serie A ed è considerato una delle migliori promesse giovanili. Da quando ha iniziato a giocare nel Genoa, a 5 anni, ha sempre giocato sotto leva e con il Grifone ha vinto lo scudetto Under 18.

