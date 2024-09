Genoa, Gilardino: “C’è fragilità, ci dobbiamo salvare e voglio di più da certi giocatori”

Genova. Se nel primo tempo non ci sono stati tiri in porta ma il Genoa ha comunque tenuto il campo, nella ripresa la Juventus in dieci minuti ha chiuso la pratica con una doppietta di Vlahovic, spegnendo la piccola reazione finale con il gol di Conceição. Dai primi minuti della ripresa la squadra di Gilardino è apparsa proprio giù moralmente, ferita dopo una settimana difficile con la sconfitta a Venezia e quella in Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria, che rimane a quota cinque punti dopo sei partite.

“Un primo tempo disputato bene, sia in fase difensiva sia in attacco. Non ho da recriminare nulla sull’atteggiamento – ha dichiarato Alberto Gilardino nel post partita -. Ingenuità come il fallo di mano del rigore condizionano la partita, soprattutto in squadre come la Juventus che hanno la forza di incidere“.

