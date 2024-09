Loano. Ancora un premio per il compositore loanese Massimo Carpegna. Questa volta è il Berlioz International Music Competition di Londra, categoria Professional, Composition, Orchestra.

Il brano sinfonico che ha guadagnato il Gold Prize si intitola “Postcards from the past”: si tratta di uno schizzo sinfonico che tratteggia alcune emozioni dell’autore presentate come una carrellata di ricordi.

