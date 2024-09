La complessa ricerca delle antiche ricette proposte da Renzo Bagnasco

Credo sia giusto dare conto da dove vengono queste ricette, tutte rigorosamente liguri e non lasciateci dalla solita nonna; desideravo rendervi partecipi del lavoro svolto per arrivare a descriverle. Premesso che in molti casi le nonne erano veramente ottime cuoche, non possiamo però non pensare che anziché applicare l’ortodossia ligure nelle singole ricette, fossero più impegnate ad accontentare i familiari.

Una riflessione va fatta: i vecchi menù dei quali si parla o meglio qui scriviamo, erano in prevalenza il nutrimento dei contadini o di gente modesta, quindi una cucina casalinga che necessariamente variava leggermente da famiglia a famiglia o dalle possibilità delle stesse o dalla zona di preparazione. Occorre quindi leggerle con un po’ di tolleranza perché anche quelle riportate dal Ratto prima e dai Rossi poi, (metà ‘800) oggi non sono integralmente attuabili perché in contrasto con la moderna culinaria.

Finita la seconda guerra, ci accorgemmo delle striscianti contaminazioni nei nostri piatti tradizionali dovute anche alle influenze dei vari eserciti che ci occuparono, alla mancanza delle materie prime imputabili alla riduzione delle coltivazioni o degli allevamenti per cause belliche (gli uomini erano in guerra e i vecchi pescatori non al fronte non potevano allontanarsi dalla riva) o dopo, per nutrire i nostri prigionieri rientrati da terre straniere che ci raccontavano di cibi per noi nuovi e diversi.

Decidemmo allora, giovani, mia moglie, ottima cuoca ora scomparsa, ed io di girare la Liguria per farci raccontare dai vecchi i loro mangiari. In questo lavoro, durato qualche anno, ci aiutò il fraterno amico Vito Elio Petrucci poeta e scrittore, che conosceva bene la Regione. Per essere sicuri che le ricette non fossero quindi “contaminate”, ci ponemmo come limite di raccogliere solo quelle antecedenti il 1940 perché da lì in poi e per tutta la durata del conflitto scattò l’emergenza del nutrirsi e, dopo, molte cose cambiarono: i nostri padri si inventarono per sopravvivere in quel frangente il “mercato nero” o “borsa nera” delle materie prime, comprando da prima e poi sempre più spesso scambiando le farine e gli insaccati del Piemonte con l’olio che si andava a ricercare nell’Imperiese che lo conservava in damigiane sotterrate per nasconderle e per evitare che con il gelo scoppiassero. Un po’ come il “filu de ferro” in Sardegna, grappa nascosta sotto terra individuata solo dallo spuntare di un pezzetto di filo metallico, cosi che in caso di ispezione, non si dovesse pagare le tasse sul distillato.

Si riattivò quindi il baratto perché i “bollini” delle tessere annonarie distribuite non permettevano di superare il livello della fame.

Ma torniamo a noi; sono ricette che hanno tutte più di cinquanta anni. Petrucci, che scrisse su tutto, non scrisse mai un libro sulla nostra cucina perché, all’occorrenza, utilizzava quelle che aveva contribuito a farci scovare.

Oggi tutto questo lavoro sarebbe irripetibile visto l‘età degli allora soggetti interessati, ove ancora in vita e la mia.

In tempi relativamente recenti, ormai solo, incaricai un ricercatore bibliotecario di individuare presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, tutte quelle ricette pubblicate a partire dal ‘500 sino all’Artusi del 1899, nelle quali comparisse la voce “genovese” o “alla genovese”. Il risultato, unico e mai pubblicato prima, è racchiuso nel “Regesto” o “Raccolta di dati” inserito nel libro da cui traggo le ricette. Questo lavoro di ricerca documenta la storicità della nostra cucina.

La vecchia cucina si nutriva già, senza saperlo, a “kilometro zero”; oggi con gli aerei ci rifilano per primizie quei prodotti che nei loro rispettivi paesi sono in piena maturazione; gli additivi chimici che usiamo per accelerarne le maturazioni fanno il resto. Dobbiamo anche dire che quei vecchi sapori forse sono irripetibili perche gli alimenti non vengono più coltivati o allevati come un tempo e non c’è più chi all’epoca li assaggiò. Pensate che un tempo si concimava con un misto di “rumenta” (oggi rifiuti solidi urbani) e stallatico. Non vi dico gli imbarazzi intestinali e il tifo.

Visto che molti di quei sapori sono oggi irripetibili, abbiamo per avvicinarcisi, “genovesizzato” i surgelati, il forno a microonde, i liofilizzati, il frullatore, i dadi da brodo o i granulari, ecc. ecc.

A Genova, diversamente ad altre città, anche i nobili gustavano gli stessi sapori del popolo. Nelle cucine dei Palazzi dei Rolli si possono vedere grandi mortai: erano i frullatori dell’epoca. Non c’era quindi una cucina nobile come invece a Roma o, ancor più, a Napoli; la loro era solo più ricca e gustosa perche più abbienti e tutti avevano terreni nel contado così che ogni giorno arrivava in Città verdura fresca. Persino la neve veniva trasportata e conservata in appositi locali sotterranei per poter gustare i gelati in estate. Sino a qualche tempo fa non era insolito incontrare in Canneto il Lungo una qualche anziana Nobildonna seguita dal valletto con le ‘sporte’: faceva direttamente gli acquisti presso i vari negozi della zona.

Nel lavoro di ricerca abbiamo incontrato cibi “kascer”, cioè della cucina ebraica, limitandoci a descrivere quella quotidianamente praticata nelle famiglie israelite genovesi e non la loro canonica legata alle ricorrenze e a tutti nota. Ci è sembrato doveroso proporvela visto che anche loro ci hanno aiutato a rendere grande Genova perché presenti fra noi già dal VI° secolo anche se, a dire il vero, da noi mai agevolati. Qui non fu mai importante la loro presenza come invece a Venezia o Livorno o Roma perche Il porto e la Città, a seguito del nostro non favorevole atteggiamento nei loro confronti, erano considerati come stazione di transito. Ogni qualvolta la Repubblica aveva bisogno di soldi, inventandosi una scusa, sequestrava i beni al più ricco di turno

Il commento a molte ricette, fa si che queste non siano le solite ma, proprio a partire da quelle descrizioni aggiunte, lo abbiamo chiamato “a tavola con i Liguri” e non “ricettario dei liguri ” perché solo a tavola si commenta e si chiacchiera del più e del meno.

Un grazie a Rosa Grazia Allaria per la sua preziosa e puntuale documentazione iconografica.

Nella foto Renzo Bagnasco e Vito Elio Petrucci