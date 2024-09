Domani, sabato 29, MutaMenti sarà a Fivizzano, per arrivare nel piccolo scrigno di Sassalbo. La sede del Parco dell’Appennino sarà il luogo di ritrovo, alle 16, dal quale si dispiegherà un breve trekking che, sempre in compagnia di Enrico Merlin, sarà occasione per scoprire il legame di Puccini con le musiche del mondo ed in particolare con l’Oriente. Il precorso, che condurrà fino ad un castagneto secolare nel cuore del borgo, introdurrà il concerto dell’artista cinese Yitong Wang che presenterà: Guzheng. Il guzheng è uno strumento musicale tradizionale cinese, simile a una cetra, con 18 o più corde. È noto per la sua lunga storia e per la sua capacità di evocare atmosfere serene e poetiche. L’artista e musicista Yitong Wang ripropone un affresco musicale nel cuore della natura, legando ai rumori del bosco e del castagneto, i suoni melodici e armoniosi del meraviglioso strumento suonato pizzicando le sue corde con le dita. Per chi fosse interessato alle attività collaterali del Festival si ricorda che questo weekend è dedicato alla Terra dei 100 castelli con aperture regolari e straordinarie di castelli pubblici e privati. Per vedere i dettagli dell’iniziativa visitare https://www.istitutovalorizzazionecastelli.it/attivita/100-castelli-page. Per informazioni e prenotazioni sul festival contattare i seguenti numeri

3203306197/3280734643 oppure scrivere a mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it

L’articolo La domenica di MutaMenti sarà a Fivizzano, per arrivare nel piccolo scrigno di Sassalbo proviene da Città della Spezia.

