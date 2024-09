Pallanuoto/ Euro Cup, Terrassa – Pro Recco 10-15

Dall’ufficio stampa della Pro Recco, Di Daniele Roncagliolo

Seconda vittoria in Euro Cup per la Pro Recco che a Budapest batte anche il Terrassa 10-15 e strappa il pass per la qualificazione con un turno di anticipo: domani, alle 12, la sfida con i padroni di casa del Vasutas vale il primo posto nel girone. Poker per Di Fulvio, miglior marcatore del match.

Partita dai due volti con i ragazzi di Sukno che scappano nel secondo tempo (3-9) e poi subiscono cinque reti consecutive nel terzo quarto che avvicinano pericolosamente gli spagnoli sull’8-9. Serve una doppietta di Cannella sul finire del quarto per indirizzare di nuovo la sfida sul binario dei tre punti.

» leggi tutto su www.levantenews.it