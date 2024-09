Rapallo: le Voci del Tigullio festeggiano i dieci anni del Coro

Da “Aeroplani di carta”

Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini in occasione dei dieci anni di attività del Coro Le Voci del Tigullio si svolgerà domenica 29 settembre a partire dalle 14.30 presso il Parco di Via Tre Scalini.

Il pomeriggio, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con il Circolo Amici Sant’Anna, che per l’occasione preparerà anche frittelle per tutti, vedrà l’alternarsi di attività gratuite per i bambini come le letture per i più piccoli fatte da Annalisa, il laboratorio delle Incantastorie, la danza medievale e rinascimentale con la Gilda Musicorum o il laboratorio di Canto Corale realizzato da Le Voci dei Tigullio.

