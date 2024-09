Recco: contributi testi scolastici, domande entro il 30 novembre

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Regione Liguria ha pubblicato il bando borse di studio, per le spese sostenute nell’anno scolastico 2024/2025 per l’acquisto dei libri di testo nelle scuole statali e paritarie medie e superiori. Entro e non oltre il 30 novembre i nuclei familiari residenti nel Comune di Recco possono inviare domanda per ciascuno studente. Lo stesso Comune gestirà le graduatorie, occupandosi dell’istruttoria delle domande, dell’approvazione delle graduatorie, della comunicazione degli esiti agli interessati e della liquidazione dei contributi agli aventi diritto. “Possiamo vedere ancora una volta l’impegno di Regione Liguria nel sostenere le famiglie e garantire un accesso equo all’istruzione. Il bando per le borse di studio rappresenta un’opportunità concreta per aiutare i nostri studenti a proseguire il loro percorso scolastico” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba.

Per richiedere la borsa di studio, il nucleo familiare dello studente deve avere un’attestazione Isee 2024 con un indicatore non superiore a 50mila euro.

La domanda andrà presentata alla segreteria della scuola, anche tramite pec, per ciascuno studente, su modelli predisposti da Regione Liguria e scaricabili anche dal sito web del Comune di Recco, www.comune.recco.ge.i

