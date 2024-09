Recco: i complimenti del sindaco al campione mondiale Lorenzo Finn

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha espresso i suoi complimenti a Lorenzo Finn, ciclista diciassettenne attualmente residente ad Avegno, che ha conquistato il titolo di Campione del Mondo Juniores di Ciclismo su Strada sul circuito di Zurigo.

Lorenzo Finn ha mosso i primi passi nel mondo del ciclismo proprio a Recco, sotto la guida esperta dell’Asd Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike, società che ha saputo formare numerosi giovani talenti. “Siamo orgogliosi del grande lavoro svolto dalla Asd Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike – ha detto Gandolfo – che continua a coltivare e valorizzare le giovani promesse del ciclismo. La società ciclistica ha grande capacità di far emergere eccellenze sportive dal suo vivaio, contribuendo a mantenere viva una grande tradizione sportiva. Questo successo conferma il valore delle nostre realtà e l’importanza di investire nello sport giovanile. Il Golfo Paradiso continua ad essere una fucina di campioni, e proprio per questo motivo Recco è stata insignita del titolo di ‘Comune Europeo dello Sport’ per l’anno 2022”.

