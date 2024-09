Rigassificatore, Bucci lo allontana dalla Liguria: “Il posto migliore per farlo è Piombino”

Genova. Anche il rigassificatore entra nella campagna elettorale delle prossime elezioni regionali della Liguria. Il progetto, che prevede la costruzione della struttura a Savona, è stato tirato in ballo dal Marco Bucci, attuale sindaco di Genova e candidato governatore per il centrodestra:”Io sono convinto che questo rigassificatore si farà a Piombino, perché è lì il posto migliore per farlo“. Lo ha detto ieri sera Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Liguria, nel corso di una serata al Teatro della Gioventù di Genova a cui partecipava anche il segretario del Carroccio Matteo Salvini.

E’ la prima volta che Bucci, nelle sue dichiarazioni sul rigassificatore, si sbilancia. Qualche giorno fa, infatti, chiamato dai cronisti a rispondere sullo stesso tema, aveva assunto una posizione più attendista: “Ci sono due priorità importanti, tutelare l’ambiente e diminuire la bolletta. Le soluzioni tecniche saranno quelle che riescono a raggiungere entrambi gli obiettivi. Ora non vedo una soluzione tecnica: ci lavoreremo e la troveremo“.

