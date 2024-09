Rissa per salire sul bus verso Portofino. Usb: “Linee tagliate, manca il personale”

Santa Margherita. “A causa del taglio anticipato delle corse intensificate dovute alla mancanza di personale ed a causa della tipologia di mezzi impiegati sulla suddetta linea ovvero i rampini da 8 metri elettrici fortemente voluti dalle politiche ma inadatti per capienza e dimensioni ridotte, il personale di Amt si trova sempre più spesso a dover sopportare episodi disdicevoli, dagli attacchi verbali che oramai sono consuetudine a veri e propri episodi di violenza (per ora solamente tra passeggeri ) come nella giornata di ieri ove gli animi si sono scaldati più del dovuto fino ad arrivare alle mani pur di prendere il posto sul bus per raggiungere Portofino, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa di Usb in merito al servizio di trasporto pubblico provinciale, per il quale chiede un incontro con i vertici aziendali

