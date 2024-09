Serie D, il Vado perde ancora punti. Cottafava: “C’è tanto da lavorare, siamo un po’ in confusione”

Cairo Montenotte. Il Vado perde 2-1 contro la Cairese ed è ancora crisi di risultati: solo due vittorie in cinque partite per una squadra chiamata a recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie D.

Mister Cottafava, tornato in rossoblù dopo l’esonero di Cottafava, era partito bene con i tre punti conquistati nel match casalingo contro il Chieri. Al Brin il tecnico genovese commenta: “Non è stato l’episodio del gol cambiare il nostro atteggiamento. Anche nel primo tempo abbiamo dimostrato che c’è tanto da lavorare fisicamente, sulla conoscenza fra di noi, di quello che deve essere il nostro gioco. Dovevamo reagire meglio dopo che loro sono andati in vantaggio. In questo momento qua non abbiamo nemmeno un aspetto che riesce a sopperire agli altri”.

