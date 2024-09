Un’ottima CDM Futsal cede solo alla distanza: a Campo Ligure si impone il Toulon per 4-2

Campo Ligure. Un’amichevole di livello per alzare l’asticella e così è stato: la CDM Futsal sfodera una prestazione di grande carattere e intensità, tenendo testa e rispondendo colpo su colpo a una formazione di categoria superiore.

Alla fine, arriva una sconfitta per 4-2 ma la sensazione è che la strada sia davvero quella giusta.

Ultimo test match casalingo per la CDM Futsal che, sul parquet di Campo Ligure, ospita nientemeno che i francesi del Toulon Elite, formazione che nella scorsa stagione ha staccato il biglietto d’accesso ai playoff scudetto della massima categoria transalpina. Un’amichevole di lusso, la definirebbero “quelli bravi”, ma soprattutto il modo migliore per provare ad alzare l’asticella in vista dell’esordio, sempre più vicino, in campionato. I francesi partono con Garcia, Nito, Viana, Gustavo e Brito Furtado, risponde la CDM con Politano, Piccarreta, Ortisi, Moragas e Da Silva. La prima occasione la creano Moragas e Da Silva, palla perfetta per il tiro di Piccarreta ma la mira non è precisa. La risposta dei francesi arriva dopo appena un minuto, con Nito che imbecca bene Viana, tutto solo davanti a Politano ma il portiere della CDM respinge il tiro.

