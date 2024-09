Al via costruzione nuovo pattugliatore d’altura Ppx, sarà realizzato tra Riva e Muggiano

Nei giorni scorsi allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso si è svolta la tradizionale cerimonia del taglio della prima lamiera del primo della classe di quattro pattugliatori di squadra Offshore Patrol Vessel (OPV) di nuova generazione PPX destinati, nei prossimi anni, a sostituire le unità appartenenti alla prima serie “Costellazioni” (classe Cassiopea).

“La nuova innovativa classe di unità multi-missione, lunga circa 95 metri e con un dislocamento di circa 2400 tonnellate – si spiega sul sito della Marina militare -, verrà interamente realizzata e allestita nel polo cantieristico ligure di Fincantieri Riva Trigoso-Muggiano e sarà un concentrato di tecnologie allo stato dell’arte specialmente in termini di automazione e manovrabilità. Come per tutte le moderne navi militari allestite dalla cantieristica navale nazionale, saranno tenuti presenti e validati, nelle fasi costruttive e di allestimento, avanzati criteri di modularità, flessibilità e autonomia al fine di poterla riconfigurare, anche con brevissimo preavviso, a seconda della tipologia di missione assegnata”. La cerimonia, si legge ancora, “rappresenta la prima milestone svoltasi in cantiere per il programma PPX, ed è uno dei risultati concreti dell’applicazione dei contenuti del Documento Programmatico Pluriennale della Difesa, a seguito della firma del contratto di acquisizione dell’Unità Navale avvenuto nel luglio 2023 e che prevede, con contractor il Gruppo industriale Orizzonte Sistemi Navali (Fincantieri-Leonardo), anche la fornitura del supporto logistico integrato e Temporary Support”. La consegna alla Marina del primo dei tre più uno pattugliatori (più l’opzione per ulteriori due unità) è prevista nel primo semestre del 2027.

