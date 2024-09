Albaro, il Comune finanzia i lavori sulla palazzina confiscata alla mafia in via Vico

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi e dell’assessore al Patrimonio Mario Mascia, il progetto di fattibilità tecnico economica per la partecipazione al bando per i contributi agli enti locali per la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per l’intervento di manutenzione straordinaria all’edificio di via Vico 1, nel quartiere di Albaro.

“Si tratta di un intervento da circa 125.000 euro che consentirà la manutenzione straordinaria della copertura, oggi soggetta a infiltrazioni, dell’edificio, che si sviluppa su quattro piani e si presenta in un generale buono stato – spiega Mascia – L’immobile è tra le confische alla criminalità organizzata e sarà restituito alla nostra comunità con fini sociali: è stato assegnato, al termine della procedura a evidenza pubblica aperta dalla direzione Patrimonio, all’associazione Il Porto dei Piccoli. L’associazione assegnataria potrà mettere a servizio dei più piccoli, in particolare delle famiglie di bambini in cura al Gaslini, questo immobile di assoluto pregio, dotato di spazi verdi e aperti. L’immobile sarà al centro di un progetto del Porto dei Piccoli che vedrà impegnati operatori specializzati e volontari per fornire supporto e informazioni a malati e alle loro famiglie, operando in sinergia e tenendo conto di tutti gli aspetti sociali, sanitari, economici e giuridici”.

» leggi tutto su www.genova24.it