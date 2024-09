Bardineto. Violento impatto per le due persone in sella ad una motocicletta che nel tardo pomeriggio di oggi sono rimaste ferite in un incidente stradale lungo la Sp 60 Bardineto – Borghetto Santo Spirito.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto, probabilmente il centauro alla guida della due ruote ha perso il controllo del mezzo e, come il passeggero, è stato sbalzato a terra.

