Chiavari: tamponamento in A-12, tre feriti con lievi conseguenze

Tamponamento questo pomeriggio in A-12 direzione Genova tra il casello di Chiavari e il posteggio Campodonico. In un primo momento l’incidente era stato descritto come gravissimo, tanto che il 112 ha convogliato sul posto i vigili del fuoco, il medico del 118 con la Croce Rossa di Chiavari e Lavagna, la polizia di Stato, i tecnici dell’autostrada. In realtà le due persone ferite, tra cui una donna di 77 anni che ha riportato un lieve trauma cranico, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Un’altra ha rifiutato il trasporto in ospedale.

