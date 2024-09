Cogorno: Valentina Piazza e i suoi romanzi rosa, tutti particolari

Valentina Piazza è una scrittrice di 38 anni, originaria della Lombardia – è cresciuta a Cassano Magnago, in provincia di Varese -, si è trasferita nel Tigullio, vivendo per qualche anno a Sestri e a Chiavari. Attualmente abita da dieci anni a San Salvatore, con il marito e le sue due bambine. Laureata all’Università degli Studi di Milano in Lettere moderne, ha lavorato come insegnante di scuola dell’infanzia e come commessa in libreria per alcuni anni. Si è poi esclusivamente dedicata alla scrittura. Ha all’attivo poco meno di trenta pubblicazioni (trovate l’intera produzione qui https://www.amazon.it/stores/author/B07L59L8QP ). Usciti quest’anno sono “Il duca e la zitella” e “Lo scapolo perfetto”. Scopriamo con lei le particolarità dei suoi romanzi.

