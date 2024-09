Sono 250 i biglietti ancora disponibili in Curva Ferrovia per Spezia-Reggiana, in programma sabato 5 ottobre alle 15.00 sul terreno dell’Alberto Picco, ottava giornata del campionato di Serie B. Giornata che precede la pausa nazionali: si riprenderà nel fine settimana 18-20 ottobre, con lo Spezia atteso a Salerno il sabato pomeriggio.

L’articolo Curva Ferrovia, ancora 250 biglietti disponibli per Spezia-Reggiana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com