L’ultimo fine settimana di settembre andrà in archivio con cielo soleggiato al mattino lungo la costa e sereno nelle zone interne. Nel pomeriggio ci saranno nubi sparse per il transito di deboli velature. Queste le previsioni di Arpal per la giornata che sarà caratterizzata anche da temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. Domani, lunedì, la giornata si aprirà con velature anche consistenti, maggiori schiarite nel pomeriggio e nuova intensificazione nelle ore serali. Le temperature potrebbero aumentare, infine, fra martedì e mercoledì, accompagnate da cielo coperto e possibili piogge.

L’articolo Finale di settembre con sole e lieve calo delle temperature proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com