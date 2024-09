La Spezia Trail Cinque Terre, vince Carrara anticipando Ridolfi e il campione 2023 Canizares Duque

Terza edizione quest’oggi per il La Spezia Trail Cinque Terre, quest’anno appuntamento di inizio autunno e non, come da tradizione, primaverile. E il successo dell’evento, inserito nel quadro del contorno alla Golfo dei Poeti Cup, potrebbe spingere gli organizzatori dell’Atletica Spezia Duferco a confermare la collocazione della manifestazione in questo periodo, considerando anche quanti hanno approfittato dell’occasione per uno scampolo di vacanza. Ma andiamo alla gara: sul percorso principale, di 31 km per 1.850 metri di dislivello, lo spagnolo Reinel Canizares Duque ha provato a bissare la vittoria dello scorso anno, trovando però un’insuperabile resistenza nell’ex azzurro Luca Carrara (Altitude Race) che in 3h10’36” ha prevalso per 10’19” su Fabrizio Ridolfi (Gs Orecchiella) e per 18’20” sull’iberico della Marciatori Antraccoli. Quindi Riccardo Saporiti a 20’45” e Moreno Cimoli (Feel Like Unicorn) a 20’47”.

Il percorso medio (18 km con 1.047 metri di dislivello) ha premiato Matteo Pelizza (Elite Athletes) in 1h29’21” con 2’22” su Claudio Grazioli (3’30” Team) e 5’51” su Juri Zanni (Atl.Virtus Lucca). A Silvia Sangalli (Atl.Bolomiti Belluno) la prova femminile in 1h44’34” davanti a Claudia Bongiovanni (Elite Athletes) a 4’01” e a Jessica Perna (Gs Orecchiella) a 10’34”.

Sui 10 km (536 metri di dislivello) prima posizione per Nicola Vanni (Team 42195) che in 48’40” ha prevalso per 8’18” su Artiom Mori (Trm Team) e per 8’43” su Marco Pettirosso (Atl.Spezia Duferco, la società organizzatrice). Prima donna Anastasia Tonelli (Atl.Arci Favaro) in 1h05’26”, alle sue spalle Paola Stefani (Gp Parco Alpi Apuane) a 7’17” e Ilaria Landucci (Virtus Lucca) a 9’33”.

Il percorso di 18 km assegnava i titoli regionali Fidal Master di Trail Corto, questi i premiati: Alessio Cantoni (Pro Avis Castelnuovo Magra/SM35), Mirko Sambataro (Atl.Spezia Duferco/SM40), Emiliano Bertella (Running Station Team/SM45), Renato Portunato (Spezia Marathon Dlf/SM50), Alberto Moscatelli (Spezia Marathon Dlf/SM55), Diego Giumelli (Golfo dei Poeti Arcigni/SM60), Paolo Guidi (Atl.Spezia Duferco/SM70), Jenny Tamburini (Golfo dei Poeti Arcigni/SF35), Sara Nucera (Atl.Spezia Duferco/SF45), Roberta Colombi (Arenzano Atl./SF50), Claudia Franceschetti (Atl.Spezia Duferco/SF55).

In tanti hanno affiancato la società organizzatrice nell’allestimento dell’evento, a cominciare dai responsabili della Golfo dei Poeti Cup San Lorenzo per continuare con il Comune di La Spezia, gli official partner Banca Patrimoni Sella & C., Autoligure e Garmin, ma anche Fidal e Uisp che hanno inserito la gara nei loro calendario nazionali. “C’è già tanta voglia di rimettersi in gioco, per allestire una quarta edizione ancora più grande”, commentano dalla Duferco.

