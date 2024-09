Lettera dopo ricovero e intervento: “Grazie al personale per i miracoli che compie ogni giorno”

Il 19 settembre mio marito ha fatto un incidente con lo scooter causandosi la rottura del legamento della rotula.

Dal 19 settembre fino a ieri è stato ricoverato nel reparto di otorino/ortopedia del Sant’Andrea.

Nella settimana di ricovero in attesa dell’intervento, ha dovuto aspettare il suo turno per la sala operatoria senza mollare il letto per non perdere il turno; in questa permanenza è stato possibile vivere insieme a lui i disagi allucinanti nei quali operano medici, infermieri e oss, una situazione devastante che vede il personale addetto alle cure dei pazienti operare con mezzi e situazioni che non si riescono a spiegare se non si vivono giorno per giorno.

Vorrei ringraziare tutti coloro che riescono a lavorare, con sacrificio e tanta fantasia, perché quella ci vuole per rifasciare le maniglie rotte, attaccare cartelli girevoli con l’elastico sulla porta del bagno con la scritta occupato/ libero, chiedere nel corridoio “chi ha suonatooooo” – sì perché quando dal letto suoni per chiedere assistenza si accendono contemporaneamente tutte le luci poste sopra le porte di tutte le camere, camere sovraffollate che quando porti via un degente devi praticamente prima fare un trasloco -, sciacquoni del wc aperti per uno scarico manuale perché il tasto è rotto…. potrei andare ancora avanti ma mi fermo perché questo è quello che si vede e non oso pensare a ciò che non è visibile ai nostri occhi. Concludo dicendo che quelli che per molti erano eroi in un periodo storico, lo sono ancora; continuano a lottare ogni santo giorno con i mezzi scarsi che hanno a disposizione, malgrado coloro che senza forse conoscere le realtà quotidiane di chi opera negli ospedali li attaccano.

Grazie al personale di otorino/ortopedia e al personale delle sale operatorie per i miracoli che compiono ogni giorno!

Monica Aldiccioni

