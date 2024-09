Carcare. Dopo la vittoria di misura all’esordio, Carcarese e Sampierdarenese sono pronte ad scontrarsi per la seconda giornata del Girone A di Promozione. Si gioca al Corrent, fischio d’inizio alle 15:00.

Le due formazioni non si affrontano dal 19 marzo 2023, quando i genovesi si imposero in casa per 5 a 0. L’ultima a Carcare, invece, nel novembre 2022 e anche in quel caso la vittoria fu della Sampierdarenese.

» leggi tutto su www.ivg.it