Rapallo: “Pavimentazione via Milite Ignoto, i lavori ad ottobre”

In relazione all’articolo apparso quest’oggi sulla vostra testata sono a precisare che i lavori di pavimentazione e risistemazione di via Milite Ignoto sono stati assegnati già prima della stagione estiva e che proprio in previsione di essa si è deciso di comune accordo con l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio di prevederne l’inizio nel mese di ottobre. L’auspicio è quello di soddisfare le giuste richieste dei commercianti della zona che ci chiedono di procedere il più velocemente possibile per poter affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione turistica.