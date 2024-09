Regionali, Orlando: “Il centrodestra candida un indagato per voto di scambio, noi persone perbene”

Genova. “Mentre il centrodestra candida capolista un indagato per voto di scambio politico mafioso, noi abbiamo costruito liste composte da persone perbene, che possono parlare a chi è deluso dalla democrazia, spesso per difficoltà, frustrazioni o mancate risposte”. Lo scrive in un post su Facebook Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Liguria per il centrosinistra, dopo aver presentato i candidati della circoscrizione spezzina della sua lista civica Liguri a testa alta oggi a Sarzana.

Il riferimento è a Stefano Anzalone, consigliere regionale uscente di maggioranza ex totiano, che risulta capolista di Orgoglio Liguria a Genova ma solo per una banale questione di ordine alfabetico, visto che nessun candidato è stato scelto ah hoc per figurare al primo posto delle liste civiche di Bucci. Anzalone è coinvolto nell’inchiesta della Procura di Genova per corruzione elettorale con aggravante mafiosa. Su di lui i fratelli Testa, esponenti politici legati alla comunità riesina, avrebbero fatto convergere voti offrendo in cambio promesse di favori e posti di lavoro.

