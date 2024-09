Rocco Invernizzi lancia la sua campagna regionale da Alassio: “Ascolto e dialogo per una Liguria migliore”

Alassio. Apertura e inaugurazione del point elettorale nel tardo pomeriggio di sabato 28 settembre per Rocco Invernizzi, candidato consigliere di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali con la lista “Giorgia Meloni per Bucci Presidente”. Un momento per dare il via ufficiale alla campagna elettorale e per creare un’occasione di incontro e confronto con i cittadini.

“Sono fermamente convinto che una politica autentica e trasparente nasca dall’ascolto e dal dialogo diretto con le persone. Questa inaugurazione rappresenta proprio l’inizio di un percorso che vuole essere partecipato, dove ogni cittadino può portare la propria voce e le proprie idee. Questa avventura parte da Alassio, la mia città, che amo e dove per 20 anni ho servito i miei concittadini. Grazie a questa lunga esperienza nell’amministrazione pubblica, ho maturato la decisione di candidarmi alle regionali per servire non solo Alassio, ma tutta la regione Liguria e la provincia di Savona”, ha detto Invernizzi nel suo discorso ai presenti e introducendo brevemente alcuni dei punti in programma: infrastrutture, ambiente, industria, blue economy, balneari, con una particolare attenzione alla sanità.

“Le infrastrutture sono fondamentali: quelle viarie, portuali e telematiche. Come ha detto il presidente Bucci, le infrastrutture sono essenziali anche per il turismo – spiega il candidato consigliere regionale alassino – Un altro punto cruciale sarà l’ambiente. Sul rigassificatore, il presidente Bucci è stato chiaro devono essere collocati dove si trovano le linee di distribuzione del gas, ovvero sull’Adriatico e a Piombino. Pertanto, non è opportuno posizionarli a

Savona che, pur essendo classificata come città industriale, sta sviluppando anche un’importante vocazione turistica. Dobbiamo quindi tutelare l’ambiente in questo contesto”.

