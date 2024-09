Cado oggi, 29 novembre, la Giornata mondiale del cuore. “Per quanto riguarda una delle patologie più diffuse che riguardano il cuore – informa per l’occasione una nota diffusa dalla Regione -, Regione Liguria sta per dare il via a un progetto che consentirà di migliorare cure e terapie che riguardano lo scompenso cardiaco. Entro la metà di ottobre sarà infatti varato un provvedimento che avrà l’obiettivo di personalizzare le cure e renderle più appropriate”.

L’articolo Scompenso cardiaco, Regione annuncia progetto per cure personalizzate proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com