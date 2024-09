Lutto nel mondo della scuola. La professoressa Simonetta Pontillo non c’è più. Al profondo dolore per la sua scomparsa partecipa commosso l’istituto Capellini Sauro dove insegnava. “Con profondo dolore, l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Capellini – N. Sauro” comunica la scomparsa della prof.ssa Simonetta Pontillo, venuta a mancare sabato 28 settembre, dopo una breve ma purtroppo implacabile malattia” scrivono dalla scuola affidando ai social un pensiero alla professoressa.

“La professa Pontillo ha insegnato per molti anni Matematica presso il nostro istituto, dedicandosi con passione e professionalità all’educazione e alla crescita umana dei nostri studenti. Il suo impegno, la sua dedizione, la sua pacatezza lasciano un segno indelebile in tutti noi – proseguono -. Ci stringiamo attorno ai suoi familiari in questo momento di grande dolore e ci uniamo nel ricordo di una persona straordinaria che ha toccato la vita di tanti colleghi e studenti, ognuno dei quali non potrà non ricordare il suo sorriso, mai venuto meno in qualsiasi circostanza. Il ricordo di Simonetta resterà per sempre vivo nel cuore della nostra comunità scolastica”. Le esequie si svolgeranno martedì 1 ottobre alle 14.30 al Santuario di Sant’Antonio da Padova a Gaggiola.

L’articolo Scuola in lutto, addio alla professoressa Simonetta Pontillo proviene da Città della Spezia.

