Seconda Categoria, Pallare pronto alla stagione che verrà: svelata la rosa del sodalizio valligiano

Pallare. Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi pomeriggio, per l’esattezza dalle ore 15:00, prenderà il via l’edizione 2024/2025 della Coppa Liguria. Il torneo, nella prima fase, vedrà le contendenti sfidarsi in gironi all’italiana composti da tre o quattro squadre.

Tra le savonesi, oltre al derby tra Veloce e Priamar, spicca il match in salsa valbormidese che vedrà protagoniste Bardineto e Pallare. Il sodalizio del presidente Isnardi se la vedrà in trasferta con la ritrovata realtà neroverde, club tornato ad iscriversi alle competizioni organizzate dalla FIGC dopo anni di militanza nei campionati CSI.

» leggi tutto su www.ivg.it