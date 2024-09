Autonomia differenziata, Bucci guarda al modello Amburgo: “Vorrei tenere qui il 20% dell’Iva”

Genova. “Un candidato che ha fatto tre volte il ministro che dice che l’autonomia differenziata non esiste da nessuna parte non sa che abbiamo cinque regioni a statuto speciale che hanno un’autonomia mostruosa e addirittura si tengono le tasse in casa. Io vorrei fare come Amburgo, dove si tengono il 20% dell’Iva, per il porto e la città”. Il sindaco-candidato Marco Bucci rilancia su uno dei temi più divisivi a livello nazionale tra centrodestra e centrosinistra e controbatte all’avversario Andrea Orlando che oggi in tv non ha usato mezzi termini.

“Quando diventerò governatore, mi schiererò con più determinazione contro l’autonomia differenziata: la Liguria non ha nessun interesse alla sua realizzazione – ha detto l’ex ministro Pd a SkyTg24 -. La Liguria ha una spesa sociale e sanitaria destinata a crescere e, da questo punto di vista, ci rimetterebbe. Io sono convinto che la prospettiva della Liguria sia una reindustrializzazione sostenibile e non è possibile realizzare un progetto del genere con venti politiche ambientali, energetiche e industriali diverse. Nessun Paese nel mondo si sta organizzando così di fronte ai grandi shock, alle grandi crisi e alle grandi guerre”.

» leggi tutto su www.genova24.it