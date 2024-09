Da Fima – Chiavari

Da giugno sino al 30 settembre è stato un lungo e impegnativo periodo che ha visto 20 componenti lo Staff Tecnico FIMA nelle operazioni di cattura del pesce sceso nel Pian Sapeio con lo svaso del Giacopiane del 2 agosto 2023. Impressionante la quantità di carpe visivamente presenti a pochi metri da riva e a centro lago per tutto il perimetro dell’invaso, con taglie anche simili a mongolfiere ma per nulla propense ad abboccare, per cui dire “difficili” da catturare è riduttivo.

