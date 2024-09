Calcio. Il Pontelungo celebra l’addio al calcio di Giacomo Badoino: “Il tuo cuore granata d’esempio per chi indosserà questa maglia”

“Capitano, mi stai facendo emozionare”, le parole cariche di emozione con cui il presidente Michele Neri ha iniziato il suo discorso. Un momento molto emozionante per tutti i tifosi, compagni ed ex compagni di Giacomo Badoino, ex storico giocatore e capitano del Pontelungo. Un’amore incondizionato per i colori granata e un’intera carriera giocata con solo lo stemma del Pontelungo sul petto.

Prima del match contro il Ventimiglia, all’ingresso in campo delle squadre accompagnate dai bambini delle giovanili del Pontelungo ripristinate quest’anno, fanno il proprio ingresso anche il presidente del club Neri con Badoino, raggiungendo in campo il dirigente del club Cesare Renzini per la consegna della targa onoraria alla carriera oltre alla maglia numero 8 che l’ha accompagnato fino alla fine della scorsa stagione: “E’ stato un onore per me far parte di questa società” dice Badoino, di poche parole ed emozionato, salutando per l’ultima volta, dal rettangolo verde del Riva, i suoi tifosi.

» leggi tutto su www.ivg.it