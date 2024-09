Camogli: crollo del cimitero, stanziati i fondi per il risarcimento

Si è riunito il Consiglio comunale di Camogli. Il tema più importante: una variazione di bilancio che riguarda la transazione per il risarcimento ai familiari di defunti le cui salme erano finite in mare col crollo dei loculi del cimitero; le salme furono complessivamente 450, solo una trentina di famiglie aveva chiesto il risarcimento di 3.000.000 complessivi ora ridotto al 10 per cento; transazione che dovrà essere accettata dal giudice nell’udienza del prossimo ottobre. Altro debito fuori bilancio, 49.000 euro per spese relative alla piscina comunale.

E’ stato approvato lo schema di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 con la sola opposizione dei consiglieri Rocco Antonucci e Italo Mannucci (assenti i consiglieri Maurizio Castagna, Giuseppe Maggioni e Claudio Pompei). Il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2025-2027 è stato invece approvato dalla maggioranza e dal consigliere Antonucci.

