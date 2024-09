Da Comunicazione Comune di Camogli

Mentre è in corso di redazione l’ultima fase progettuale dell’ampio progetto di mitigazione del rischio geomorfologico, che prende in considerazione l’intero versante soprastante l’approdo di Scogli Grossi e Porto Pidocchio, con interventi diversificati, sia di nuova realizzazione, sia di carattere manutentivo, sta per avere inizio un nuovo intervento stralcio.

